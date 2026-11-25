У Японії базовий індикатор інфляції Банку Японії у жовтні зріс на 3,5% у річному вимірі. Це найшвидші темпи з вересня 2023 року після зростання на 3,2% у вересні, повідомляє The Japan Times.

Показник без тимчасових чинників

Індикатор Банку Японії враховує споживчі ціни без свіжих продуктів і спеціальних чинників. Зокрема, з розрахунку виключають вплив тимчасових заходів уряду зі стримування вартості життя, серед яких субсидії на бензин і комунальні послуги.

Цей показник виявився помітно вищим за урядову статистику: за даними Міністерства внутрішніх справ і комунікацій Японії, споживчі ціни без свіжих продуктів у жовтні збільшилися на 2,2% у річному вимірі.

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Очікування щодо ставки

Нові дані посилили очікування ринку щодо чергового підвищення базової ставки Банком Японії. Наступне засідання з питань монетарної політики має завершитися 18 грудня. Ціноутворення на ринку одноденних процентних свопів вказувало приблизно на 70-відсоткову ймовірність підвищення вартості запозичень.

Раніше того ж дня також оприлюднили дані про найбільше за 36 років зростання цін на послуги між японськими компаніями. Минулого місяця рада Банку Японії на чолі з керівником Кадзуо Уедою заявила, що базова інфляція вже досягла цільового рівня у 2%, а завданням регулятора є утримати її поблизу цього показника.

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