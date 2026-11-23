У Сінгапурі базова інфляція у жовтні сповільнилася до 1,5% у річному вимірі проти 2% у вересні. Зниження пояснили повільнішим зростанням цін на послуги, електроенергію та газ, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на спільну заяву Валютного управління Сінгапуру та Міністерства енергетики, торгівлі й промисловості.

Базовий показник не враховує витрати на проживання та приватний транспорт. У місячному вимірі базові ціни у жовтні не змінилися. Загальна інфляція, яку вимірюють індексом споживчих цін за всіма категоріями товарів і послуг, сповільнилася з 2,2% у вересні до 1,9% у жовтні. Порівняно з вереснем загальний рівень цін знизився на 0,3%.

Зміни за категоріями

Найбільше сповільнилося зростання цін на електроенергію та газ — з 8,7% у вересні до 1% у жовтні. Причиною стало повільніше підвищення вартості електроенергії, зокрема через нижчий регульований тариф у жовтні.

Інфляція у сфері послуг знизилася з 1,7% до 1,1% через менше подорожчання авіаквитків, медичного страхування та медичних послуг. Зростання цін на приватний транспорт сповільнилося з 7,1% до 6,7%, оскільки автомобілі дорожчали повільніше. Продовольча інфляція зменшилася з 2,4% до 2,3% завдяки повільнішому зростанню цін на неприготовані продукти.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Водночас інфляція у категорії роздрібних та інших товарів прискорилася з 1,2% до 1,6%: меблі дорожчали, а ціни на побутову техніку знижувалися повільніше. Інфляція у сфері житла залишилася на рівні 0,9%.

Прогноз на 2027 рік

Влада очікує, що в найближчій перспективі імпортований ціновий тиск залишатиметься відчутним через нестабільні й вищі, ніж торік, ціни на енергетичні товари. Світові та регіональні ціни на харчі також можуть зрости через дорожчі виробничі ресурси та несприятливу погоду для виробництва продовольства. Водночас, за прогнозом відомств, імпортована інфляція має послабитися протягом 2027 року, коли згасатиме вплив тимчасових перебоїв із постачанням.

Базова інфляція, за прогнозом відомств, може прискоритися в першому кварталі 2027 року, а з середини року помітніше сповільнитися. Її середній рівень прогнозують у межах 1,5–2,5% у 2027 році, а загальну інфляцію — також у межах 1,5–2,5%.

Читай нас у