У Токіо базова інфляція в листопаді прискорилася до 2,9% у річному вимірі після 2,6% у жовтні. Показник третій місяць поспіль перевищує ціль Банку Японії на рівні 2%, повідомляє Channel NewsAsia.

Показник нижчий за прогноз

Базовий індекс споживчих цін у столиці Японії враховує вартість пального, але не свіжих продуктів. Його листопадове зростання на 2,9% виявилося дещо нижчим за медіанний прогноз ринку, який становив 3%.

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Інфляція без пального та свіжих продуктів

Індекс, з якого також виключено ціни на пальне, у листопаді зріс на 2,5% у річному вимірі. У жовтні його приріст становив 2,6%.

Цей показник Банк Японії відстежує як точніший індикатор стійкої інфляції. Дані Токіо вважають випереджальним індикатором загальнонаціональної динаміки цін. Банк Японії враховуватиме їх під час наступного дводенного засідання з монетарної політики, яке завершиться 18 грудня.

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