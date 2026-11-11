BBC підготувала радіостудію на випадок блекауту — Polsat News

У Великій Британії BBC підготувала аварійну радіостудію, яка має працювати за сценарію Black Sky — тривалого загальнонаціонального відключення електроенергії разом із відсутністю інтернету. Як повідомляє Polsat News, подробиці плану описав кореспондент BBC Девід Сілліто.

Повідомлення про безпеку

В екстреному режимі студія має регулярно транслювати заздалегідь підготовлені повідомлення про захист здоров’я та дії в кризових ситуаціях. Згідно з урядовими матеріалами, такі повідомлення транслюватимуть BBC Radio 2 і Radio 4. Їх підготували чотири головні медичні радники Великої Британії.

Інструкції, опубліковані на урядовому сайті у грудні 2025 року, містять поради щодо щоденного споживання та очищення води, поводження з їжею в холодильнику й морозильній камері без електрики, дій у разі неможливості змити воду в туалеті, а також захисту від екстремального холоду й спеки.

Радіомовлення через FM

Для отримання повідомлень жителям потрібен радіоприймач, що не залежить від електромережі. У межах урядової кампанії Be Ready людям рекомендують мати FM-радіо на батарейках або з ручним приводом, а також запаси, розраховані на 72 години. Кампанія стартувала 22 жовтня як перший етап трирічної програми підготовки до надзвичайних ситуацій, зокрема екстремальних погодних явищ і кібератак.

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За планом, аварійну студію мали б обслуговувати близько 100 працівників BBC. Вони матимуть захищені канали зв’язку, незалежні від інтернету, а також запаси пального, води й продуктів. Сигнал мають передавати FM-передавачі з дизельними генераторами. Біля кожної щогли передбачено резервуар обсягом до 40 тисяч літрів пального, якого має вистачити щонайменше на три доби роботи.

Превентивна підготовка

За планом, окремі репортери в разі кризи працювали б із центрів реагування в різних частинах країни та користувалися супутниковими автомобілями. Для зв’язку між собою вони мали б застосовувати супутникові телефони, а за їхньої недоступності — зустрічатися у визначених місцях і діяти за встановленими процедурами.

У Cabinet Office наголосили, що підготовка має превентивний характер і наразі немає конкретної загрози для енергомережі. Там заявили, що за 75 років існування національної електромережі у країні не було її повного відключення.

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