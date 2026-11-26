BBC подала термінову апеляцію на рішення федерального суду у Флориді, США, який дозволив продовжити розгляд позову президента Дональда Трампа проти британського мовника щодо наклепу на $10 млрд. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Позиція BBC

У корпорації заявили, що були здивовані й розчаровані рішенням суду розглядати справу у Флориді. Представник BBC наголосив, що документальний фільм транслювали у Великій Британії, а у Флориді його не показували ані BBC, ані інші мовники.

У BBC повідомили, що через терміновість питання просять суд вищої інстанції переглянути це рішення.

Позов через фільм Panorama

10 листопада окружний суддя США у Флориді Джеффрі Кунц дозволив продовжити розгляд позову Трампа, частково відхиливши клопотання BBC про закриття справи.

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Позов пов'язаний із монтажем окремих висловлювань Трампа, зроблених напередодні заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року, в документальному фільмі Panorama «Трамп: другий шанс». The Telegraph у листопаді опублікував витік внутрішньої записки BBC, який міг свідчити, що програма, показана за тиждень до президентських виборів 2024 року, поєднала дві окремі частини промови Трампа та могла створити враження, ніби він прямо заохочував заворушення.

У промові Трамп сказав, що учасники підуть до Капітолія, аби підтримати сенаторів і членів Конгресу. У змонтованій версії BBC прозвучали його слова про те, що він буде разом з ними, а також фраза «ми боремося як у пеклі».

Після публікації BBC перепросила Трампа, однак відхилила його вимоги щодо компенсації та заявила, що підстав для позову про наклеп немає.

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