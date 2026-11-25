У Тайвані мережа, пов’язана з Китаєм, за останній рік створила понад 500 фальшивих відео із застосуванням штучного інтелекту про представників правлячої Демократичної прогресивної партії. Активність посилилася напередодні важливих місцевих виборів, повідомляє BBC News з посиланням на розслідування BBC Verify.

Серед головних мішеней дезінформації — президент Тайваню Лай Цінде та кандидат на посаду мера Тайбея Пума Шень. В одному з роликів стверджують, що Лай нібито має американську грін-карту й залишить Тайвань у разі війни з Китаєм. Офіс президента Тайваню назвав ці твердження цілком неправдивими.

Діпфейки про кандидатів

Один із найпоширеніших роликів містить обличчя Пуми Шеня, накладене на відео чоловіка із запальничкою, який видихає дим. Відео супроводжувалося твердженням, що політик нібито вживає наркотики. Шень це заперечує, а місцеве медіа вже спростувало ролик. За даними місцевих ЗМІ, кандидат вжив правових заходів проти людей, які поширювали діпфейки.

Багато відео поширювалися з акаунта під назвою noxparable або мали такий самий водяний знак. Із травня 2025 року ролики набрали десятки мільйонів переглядів на різних соціальних платформах. Понад половину цих переглядів зафіксували протягом останніх чотирьох місяців, коли активність кампанії зросла.

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Ознаки китайського походження

Частина акаунтів, що поширювали ролики, зазначала місцем перебування материковий Китай або Гонконг. Деякі кліпи були позначені як згенеровані ШІ. Аналітики також виявили мовні ознаки того, що профілі, які видавали себе за тайванські, могли вестися з Китаю: у дописах іноді використовували спрощену китайську писемність, яку на Тайвані не застосовують.

Низка виявлених акаунтів, за оцінкою BBC Verify, може бути пов’язана з китайською компанією Borderless. Вона створює сайти, що поєднують неполітичний контент із повідомленнями на підтримку Китаю. Бюро національної безпеки Тайваню раніше звинувачувало компанію у веденні «когнітивної війни» проти острова.

Раніше цього місяця Центральна виборча комісія Тайваню випустила рекламу із закликом остерігатися ШІ-діпфейків, які можуть вплинути на вибори. Тайванська влада також повідомила Meta про майже 2700 акаунтів, які, за її твердженням, були частиною китайської інформаційної кампанії. Meta заявила, що видалила ці акаунти.

Експерти, опитані BBC Verify, вважають, що метою таких операцій може бути не підтримка певної партії, а посилення поляризації та підрив довіри громадян до демократичних процесів Тайваню.

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