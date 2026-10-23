BBC виявила щонайменше 43 атаки RSF на лікарні Ель-Фашера — BBC News

Розслідування BBC News виявило докази систематичного знищення системи охорони здоров’я в Ель-Фашері, місті в суданському регіоні Дарфур, бійцями воєнізованих Сил швидкої підтримки (RSF). Журналісти задокументували щонайменше 43 окремі атаки на лікарні та медичні об’єкти від травня 2024 року до жовтня 2025 року. Деякі заклади зазнавали ударів неодноразово.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк назвав висновки розслідування «глибоко тривожними». За його словами, неодноразові атаки RSF на цивільну інфраструктуру, зокрема медичні заклади, є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права та можуть становити воєнні злочини.

RSF відкинули висновки BBC. Міністр охорони здоров’я цивільної адміністрації, пов’язаної з RSF, Алаа Ельдін Нугуд назвав обвинувачення пропагандою та спробою суданської армії і її союзників зашкодити репутації угруповання.

Втрати медиків і закриття лікарень

За даними BBC, від квітня 2023 року до жовтня 2025-го в Ель-Фашері були поранені 120 медичних працівників, 55 загинули, ще 10 людей примусово зникли або були викрадені. Під час війни в Судані в атаках на медичну інфраструктуру звинувачували обидві сторони конфлікту.

У травні та на початку червня 2024 року Південна лікарня Ель-Фашера неодноразово потрапляла під обстріли. 8 червня, за свідченнями працівників закладу, бійці RSF увійшли до будівлі, а персонал був змушений тікати. Директор лікарні, хірург Іззельдін Ахмед Давуд Асов, розповів, що після відступу RSF він знайшов тіла кількох пацієнтів і знищене обладнання операційної.

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Нугуд заявляв, що Південну лікарню використовували як військову базу. Він стверджував, що на її території розміщували ракетні установки, і демонстрував відео зі залишками зброї, зняте більш ніж через рік після закриття закладу. BBC не знайшла незалежних доказів цих заяв, а влада регіону Дарфур категорично їх заперечила.

Удари по Саудівській лікарні

Після закриття Південної лікарні її персонал та обладнання перевезли до Саудівської пологової лікарні на заході міста. Шестеро лікарів повідомили BBC, що заклад регулярно обстрілювали артилерією та атакували дронами — подекуди до 25 разів за день. Під удари також потрапляли менші медичні заклади, зокрема дитяча лікарня та центр діалізу, які зазнавали атак і після переїзду.

До захоплення Ель-Фашера RSF у жовтні 2025 року Саудівська лікарня залишалася єдиним діючим медзакладом міста. Медики облаштовували укриття зі сталевих контейнерів і тимчасові операційні. Асов заявив, що одну з таких операційних атакували п’ять разів у 2025 році.

25 жовтня 2025 року RSF увійшли до Саудівської лікарні на тлі звинувачень у вбивстві понад 460 пацієнтів і людей, які їх супроводжували. RSF заперечили, що масове вбивство відбулося. Всесвітня організація охорони здоров’я засудила повідомлення про вбивства, а супутникові знімки, за даними BBC, видавалися такими, що показують скупчення тіл на території лікарні.

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