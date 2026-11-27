BBC World Service випустила в ефір програму про особисте розслідування української журналістки Анастасії Грібанової. У ній журналістка розслідує загибель свого батька, бабусі та дідуся в Дачному на сході України. В описі BBC зазначає, що після загибелі рідних вона залишилася з болісними запитаннями про те, що сталося.

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Програма має назву Who killed my family? Її опис називає це розслідування глибоко особистим для авторки. Грібанова прагне з’ясувати обставини загибелі родичів і дізнатися правду про їхню смерть. Паралельно з цим вона намагається відновити родинні зв’язки, які раніше розділяли її сім’ю.

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Автори програми

Репортеркою програми є Анастасія Грібанова. Продюсерками вказані Флора Кармайкл та Альбіна Ковальова, композитором — Володимир Горунжий. Виконавчий продюсер програми — Майкл Сімкін, редакторка — Ребекка Геншке.

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