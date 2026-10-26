Бегін закликав прихильників Лікуд голосувати за зміну уряду — Anadolu Agency

В Ізраїлі колишній міністр і депутат від партії Лікуд Бенні Бегін закликав прихильників політичної сили на виборах 27 жовтня підтримати партії, які прагнуть замінити чинний уряд на чолі з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на відеозвернення, яке його син Авінадав Бегін опублікував у соцмережі X.

Заклик до прихильників Лікуд

Бегін звернувся безпосередньо до членів і прихильників Лікуд із закликом покласти край діяльності нинішнього уряду та відправити його в опозицію. Він закликав виборців підтримати політичні сили, які можуть забезпечити зміну уряду, заради майбутнього дітей і онуків.

Бенні Бегін раніше працював в урядах, очолюваних Нетаньягу, однак згодом відійшов від партії та став критиком прем’єра. Значну частину політичної кар’єри він провів у Лікуд як депутат і міністр.

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Критика прем’єр-міністра

У зверненні Бегін назвав Нетаньягу напруженим, охопленим панікою та страхом в останні дні. За його словами, прем’єр попереджав про економічне спустошення Ізраїлю та оприлюднив у соцмережах згенероване штучним інтелектом зображення ядерного вибуху над Тель-Авівом.

Бегін також заявив, що критикував Нетаньягу з трибуни Кнесету ще п’ять років тому, коли запитував, наскільки глибоким може бути його падіння. Батько Бенні Бегіна, Менахем Бегін, був серед засновників Лікуд і обіймав посаду прем’єр-міністра Ізраїлю у 1977–1983 роках.

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