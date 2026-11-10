beIN Sports засудив коментар про зовнішність Сабалєнки — Interia Sport

Під час трансляції WTA Finals в Індіан-Веллсі, США, коментатор beIN Sports висловився про зовнішність білоруської тенісистки Аріни Сабалєнки. Директор з операцій трансляцій телеканалу Флоран Узот публічно засудив ці слова, повідомляє Interia Sport.

Коментар прозвучав в ефірі

Епізод стався під час показу ролика, у якому представляли учасниць турніру. За даними видання, коментатор не знав, що його мікрофон увімкнений, і сказав іспанською: «Mirá, mirá... está horrible». Ця фраза означає: «Дивись, дивись... вона має жахливий вигляд».

Відео з фрагментом трансляції поширив у соцмережах профіль Tiempo De Tenis. Висловлювання викликало обурення серед уболівальників і журналістів, пише Interia Sport.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція телеканалу

Узот заявив, що шкодує про слова, які пролунали наживо під час трансляції WTA Finals, і рішуче їх засуджує. За його словами, коментарі не відповідають цінностям beIN Sports. Він також наголосив на відданості телеканалу шанобливому ставленню до спортсменів і всіх людей, які беруть участь у його програмах.

Сабалєнка розпочала груповий етап WTA Finals перемогою над чеською тенісисткою Кароліною Муховою з рахунком 7:6(2), 7:5. Зустріч тривала майже дві години, а в першому сеті Мухова вела 5:4.

Читай нас у