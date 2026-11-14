Бейсболіст Сантандер вибачився за антимусульманські дописи — The Independent

Аутфілдер клубу Major League Baseball Toronto Blue Jays Ентоні Сантандер вибачився за поширення антимусульманських дописів у соціальних мережах. Спортсмен заявив, що цей контент завдав болю та не відповідав його власним переконанням, повідомляє The Independent.

Заява спортсмена

У заяві в Instagram Сантандер зазначив, що після роздумів і розмов із людьми, яким довіряє, усвідомив: йому слід було уважніше ставитися до того, чим він ділиться, та до відповідальності, пов'язаної з його публічним голосом. Він висловив повагу до мусульманської громади й пообіцяв не поширювати матеріали, які пропагують ненависть.

Які дописи він поширив

4 листопада Сантандер поширив, зокрема, відео християнського проповідника, який зневажливо висловлювався про мусульман. Інший матеріал містив твердження, що після обрання Абдула Ель-Сайєда до Сенату в Мічигані у США нібито запровадять шаріат. Наступного ранку спортсмен видалив ці дописи.

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Вибачення Сантандера пролунали наступного дня після того, як президент і генеральний директор Blue Jays Марк Шапіро попросив вибачення у мусульманської громади та вболівальників після зустрічі з представниками громади. Генеральний менеджер клубу Росс Аткінс також попросив гравця публічно відреагувати на ситуацію. Чи застосує команда дисциплінарні заходи, наразі невідомо.

32-річний венесуелець у січні 2025 року підписав із Toronto Blue Jays п'ятирічний контракт на 92,5 млн доларів. Увесь сезон 2026 року він пропустив через травми.

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