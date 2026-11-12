Бельгія обіграла Туреччину в дебютному матчі Сергена Ялчина — Anadolu Agency

Збірна Бельгії перемогла Туреччину з рахунком 2:1 у матчі Ліги націй УЄФА в Ізмірі. Поразка стала п’ятою поспіль для турецької команди в турнірі та першим матчем Сергена Ялчина на посаді її головного тренера, повідомляє Anadolu Agency.

Гол Гюлера та відповідь Бельгії

Господарі відкрили рахунок на 20-й хвилині: півзахисник мадридського «Реала» Арда Гюлер виконав дальній штрафний удар у верхній кут воріт бельгійців. Голкіпер Сенне Ламменс не зміг завадити м’ячу опинитися у сітці.

Бельгія зрівняла рахунок через сім хвилин. Жеремі Доку пройшов лівим флангом, віддав низову передачу, а Кевін де Брейне пробив в один дотик. На 30-й хвилині Шарль де Кетеларе забив з близької відстані після того, як Максим де Кейпер підхопив м’яч, відбитий голкіпером Угурджаном Чакиром після удару Дієго Морейри.

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Спроби зрівняти рахунок

У другому таймі Ялчин випустив Хакана Чалханоглу та Деніза Гюля замість Оркуна Кекчю й Енеса Унала. На 59-й хвилині Чакир врятував господарів після того, як де Кетеларе прорвався крізь захист турецької команди.

Наприкінці гри Туреччина намагалася відігратися, але Ламменс відбив удар Деніза Гюля на 82-й хвилині. Уже в компенсований час бельгійський воротар ногами парирував потужний удар Чалханоглу зі штрафного майданчика. Після п’яти матчів Туреччина не має очок, тоді як Бельгія піднялася на друге місце групи A1 з дев’ятьма балами.

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