Белуджистан і Пенджаб посилять співпрацю над проєктами Safe City — Dawn

У Кветті, Пакистан, головний міністр Белуджистану Мір Сарфраз Буґті та його колега з Пенджабу Маріам Наваз домовилися посилити співпрацю, щоб зробити проєкти Safe City у Белуджистані ефективнішими та привести їх у відповідність до сучасних вимог безпеки. Про це повідомляє Dawn.

Технічна підтримка Пенджабу

За зверненням Буґті Маріам Наваз доручила профільним органам надати інституційну підтримку та допомогу для посилення Управління Safe City Белуджистану. У межах запропонованої співпраці відповідні структури двох провінцій мають удосконалювати системи моніторингу безпеки, надавати технічну допомогу, підвищувати кваліфікацію працівників і обмінюватися досвідом.

Генеральний директор Управління Safe City Пенджабу Ахсан Юнас заявив, що його організація надасть Белуджистану технічну підтримку, зокрема проведе навчання персоналу, допоможе з розвитком його спроможностей і передачею сучасних практик для належної роботи проєктів.

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Проєкти у дев’яти містах

Питання співпраці розглянули на засіданні Управління Safe City Белуджистану під головуванням Буґті. Додатковий головний секретар з питань внутрішніх справ Мухаммад Хамза Шафкаат повідомив учасникам, що роботи над проєктами Safe City тривають у дев’яти містах провінції.

Буґті назвав такі проєкти не лише системами спостереження, а основою сучасної безпекової інфраструктури для захисту життя та майна громадян. За його словами, сучасні системи нагляду мають допомогти відстежувати пересування злочинців, своєчасно виявляти підозрілу активність і поліпшити реагування правоохоронних органів.

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