Бен-Гвір закликав заохочувати виїзд жителів Гази до Франції — Jerusalem Post

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір заявив, що Ізраїль має захопити всю територію сектора Гази, а його жителів слід заохочувати до виїзду до Франції або інших європейських країн. Про це він сказав в інтерв’ю Jerusalem Post.

Пропозиція щодо виїзду з Гази

Бен-Гвір підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа, який у лютому 2025 року виступив за переміщення приблизно 2 млн жителів Гази в межах плану еміграції. За даними видання, ця пропозиція згодом зайшла в глухий кут.

Ізраїльський міністр стверджував, що в Європі палестинцям могли б надати кращі умови для життя й працевлаштування. Серед можливих напрямків він назвав Францію, Велику Британію та Лондон. На тлі протестів у Франції Бен-Гвір також поширював створені штучним інтелектом відео, що показують доправлення жителів Гази до Парижа.

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Заяви про війну та безпеку

Відповідаючи на запитання про палестинців, які не захочуть залишати Газу, Бен-Гвір послався на напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Він також стверджував, що багато палестинців були причетні до злочинів проти ізраїльтян і заручників.

Міністр заявив, що ще до нападу 7 жовтня закликав уряд завдавати ударів по Газі та проводити цільові вбивства. За його словами, прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу несе відповідальність за події того дня.

Плани партії

Ультраправа партія Бен-Гвіра «Оцма Єгудіт» входить до коаліції Нетаньягу. Згідно з наведеними Jerusalem Post даними опитувань, на наступних виборах до Кнесету вона може отримати близько восьми мандатів. Бен-Гвір оголосив, що в наступному уряді вимагатиме посаду міністра оборони.

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