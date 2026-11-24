За даними Channel NewsAsia, колишній капітан збірної Англії з крикету Бен Стокс зареєструвався для участі в аукціоні гравців Індійської прем’єр-ліги 2027 року. Мініаукціон запланований на 16 грудня в Гоа, Індія.

Правила аукціону

Про заявку 35-річного універсального гравця повідомило Cricinfo. Правила Індійської прем’єр-ліги не дозволяли гравцям, які пропустили великий аукціон, реєструватися на наступний мініаукціон. Через це Стокс не міг повернутися до списку кандидатів раніше 2027 року.

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Водночас індійські медіа повідомили, що Рада контролю крикету в Індії дозволила Стоксу взяти участь у цьогорічному аукціоні.

Виступи в Індійській прем’єр-лізі

Стокс, який цього року завершив виступи в міжнародному крикеті, востаннє грав в Індійській прем’єр-лізі за Chennai Super Kings у 2023 році. За п’ять сезонів турніру він провів 45 матчів, набрав 935 ранів і взяв 28 вікетів.

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