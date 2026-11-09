Бен Вайт не змінив би рішення щодо викликів до збірної Англії — BBC Sport

Захисник лондонського «Арсеналу» Бен Вайт заявив, що не змінив би свого попереднього рішення бути недоступним для викликів до збірної Англії. За даними BBC Sport, футболіст також сказав, що люди не знають усіх обставин його від’їзду з табору команди під час чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Вайт залишив розташування збірної Англії на тому турнірі з особистих причин. Після цього він був недоступним для викликів до завершення роботи Гарета Саутгейта на посаді головного тренера команди.

Вайт не розкрив подробиць

Футболіст пояснив, що ніколи публічно не розповідав усієї історії та не хоче нікого підставляти, розкриваючи деталі. Він назвав повернення до збірної неймовірним, хоча визнав, що цей шлях був непростим.

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29-річний Вайт сказав, що не вчинив би інакше, якби міг повернутися до тієї ситуації. За його словами, тоді він був молодшим, однак і зараз ухвалив би таке саме рішення. Захисник додав, що не задоволений тим, як усе сталося, але вважає, що час рухатися далі.

Повернення до збірної

У березні Вайт уперше з 2022 року зіграв за Англію в матчі проти Уругваю, який завершився з рахунком 1:1. Після виходу на поле частина вболівальників освистала футболіста. Він забив гол, але також порушив правила у власному штрафному майданчику, після чого суперники зрівняли рахунок із пенальті.

Вайт назвав той вечір на «Вемблі» емоційним, але хорошим. Він увійшов до заявки Томаса Тухеля на найближчі матчі Ліги націй: 12 листопада Англія зіграє з Хорватією на «Вемблі», а через три дні зустрінеться в Мадриді з чинними чемпіонами світу — Іспанією. На рахунку Вайта шість матчів за збірну Англії.

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