Бенджаміна Хассіна звільнили з іракської в’язниці після 11 років — Jerusalem Post

Канадсько-ізраїльського громадянина Бенджаміна Хассіна звільнили з в’язниці в Іраку 16 вересня 2026 року після понад 11 років ув’язнення. Напередодні Рош га-Шана він прибув до Ізраїлю, повідомляє Jerusalem Post.

Затримання та вирок

Хассіна затримали в Іраку 5 червня 2015 року після інциденту в таксі. За його словами, водій почув його розмову івритом, дізнався про ізраїльське громадянство пасажира та погрожував передати його бойовикам угруповання «Ісламська держава». Хассін стверджує, що вистрілив у водія, захищаючись; чоловік помер від поранень через кілька днів. Хассіна обвинувачували у вбивстві.

У жовтні 2020 року суд призначив йому смертну кару. Як розповів Хассін, у листопаді 2025 року смертний вирок анулювали після укладення угоди «сульха» з родиною загиблого, а покарання змінили на 15 років ув’язнення. За даними видання, на прохання іракської влади для угоди зібрали 200 тисяч доларів.

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Хассін також заявив, що після затримання зазнав фізичного й психологічного насильства в ізоляторі та перебував у переповнених камерах. За його словами, двоє адвокатів відмовилися від ведення справи після погроз.

Повернення до Ізраїлю

Після скасування смертного вироку Хассін майже відбув строк, необхідний для подання клопотання про умовно-дострокове звільнення. Його перше прохання, за його словами, відхилили, однак згодом адвокатка повідомила йому про звільнення. Після виходу з в’язниці він вирушив через Дубай до Ізраїлю.

Нині Хассін навчається в єшиві «Аїш га-Тора» в Єрусалимі. Він подякував людям, які підтримували його під час ув’язнення, зокрема понад 6 тисячам донорів, які, за даними Jerusalem Post, за 48 годин зібрали більш як 300 тисяч доларів на угоду та юридичні витрати.

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