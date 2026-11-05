Бенфіка забила Леху на шостій хвилині матчу Ліги Європи — Interia Sport

Бенфіка вийшла вперед уже на шостій хвилині матчу Ліги Європи проти Леха Познань на стадіоні Ештадіу да Луж. Це був десятий м'яч, який познанський клуб пропустив у нинішньому розіграші турніру, повідомляє Interia Sport.

Втрата м'яча в центрі поля

Атака господарів почалася після того, як Агнеро втратив м'яч у центральній зоні. М'яч дістався Андреасу Шельдерупу, який увійшов до штрафного майданчика та віддав передачу вздовж воріт. Захисник Леха Матеуш Скшипчак трохи змінив траєкторію м'яча, а воротар Матеуш Ліс відбив його лівою рукою перед собою.

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М'яч опинився біля Рафи Сілви. Перший удар футболіста Бенфіки влучив в обличчя голкіперу Леха, однак Сілва отримав ще одну нагоду й відправив м'яч у сітку. Антоні Козубал намагався вибити м'яч у підкаті, але не встиг. У телетрансляції також показали повтор епізоду, щоб оцінити, чи перетнув м'яч лінію воріт.

Статистика Леха

До матчу з Бенфікою Лех у Лізі Європи програв Крістал Пелас і Баєру Леверкузен з рахунком 0:4, а із Сандерлендом зіграв унічию 1:1. У поточному сезоні команда провела 24 матчі та лише у шести з них зберегла свої ворота сухими — це 25% ігор.

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