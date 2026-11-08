Бенгалс перемогли Фелконс 34:17 у Мадриді — Sky Sports News

«Цинциннаті Бенгалс» обіграли «Атланта Фелконс» з рахунком 34:17 у матчі НФЛ на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» в Мадриді, Іспанія. Як повідомляє Sky Sports News, квотербек переможців Джо Берроу реалізував 24 із 29 пасів, набрав 271 ярд і віддав три тачдаун-паси. Він також самостійно заніс один тачдаун.

Перевага Цинциннаті

«Фелконс» відкрили рахунок після тачдаун-пасу Майкла Пеннікса-молодшого на Чарлі Ворнера. Однак «Бенгалс» швидко перехопили ініціативу: Берроу виконав 47-ярдовий тачдаун-пас на Джамарра Чейза, а згодом сам заніс м'яч з одного ярда.

До перерви Чейз уже мав вісім прийомів на 142 ярди та один тачдаун. У підсумку він завершив гру з 10 прийомами після 12 передач, 155 ярдами та одним тачдауном. Ті Хіггінс упіймав два тачдаун-паси від Берроу, зокрема його другий результативний прийом збільшив перевагу «Цинциннаті» до 31:17.

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Помилки Атланти

У складі «Атланти» Біян Робінсон набрав 100 ярдів у 19 спробах на виносі та оформив тачдаун. Пеннікс-молодший завершив матч із 162 пасовими ярдами, одним тачдауном і перехопленням. За чотири хвилини до завершення зустрічі його пас у напрямку Робінсона перехопив гравець «Бенгалс» Барретт Картер.

«Фелконс» також отримали 12 штрафів, утративши 88 ярдів. Кікер команди Нік Фолк не реалізував 38-ярдовий філд-гол, тоді як Еван Макферсон із «Цинциннаті» влучив із 43 ярдів і встановив остаточний рахунок. Після цієї перемоги «Бенгалс» мають баланс 6–2, а «Фелконс» — 3–6.

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