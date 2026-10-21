Беннет пообіцяв оголосити Катар ворожою державою у разі обрання — Jerusalem Post

Експрем’єр-міністр Ізраїлю та лідер партії «Б’яхад» Нафталі Беннет заявив, що в разі обрання збереже Жовту лінію в секторі Гази та оголосить Катар ворожою державою. Про це він сказав на конференції громад, розташованих поблизу Гази, повідомляє Jerusalem Post.

Плани щодо Гази та Катару

За словами Беннета, збереження Жовтої лінії необхідне для безпеки громад поблизу Гази. Він розкритикував уряд прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, заявивши, що нинішній підхід фактично привчає країну до співіснування з ХАМАС і не передбачає реальних спроб ліквідувати угруповання.

Беннет також закликав Нетаньягу до виборів пояснити його відносини та відносини його радників із Катаром. Для боротьби з ХАМАС він запропонував залучити Єгипет, посилити дипломатичний та економічний тиск на угруповання, а за потреби вдатися до воєнних дій для його повного демонтажу.

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Також Беннет заявив, що влітку 2022 року, коли був прем’єр-міністром, просував план убити лідерів ХАМАС Ях’ю Сінвара та Мухаммеда Дейфа. За його словами, цей план не реалізували через розпад його уряду.

Фінансування та коаліція

Експрем’єр також виступив за збільшення фінансування громад поблизу Гази. За його словами, державні пріоритети мають змінитися в межах «революції для тих, хто служить»: кошти, які нині спрямовують ультраортодоксальній громаді, він хоче перенаправити на інші державні потреби.

Беннет повідомив, що прагне сформувати коаліцію лише із сіоністських партій і розраховує здобути 61 місце в Кнесеті. Він також сказав, що поважає Гаді Айзенкота, прийме рішення виборців, а питання посади прем’єр-міністра буде вирішене після виборів.

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