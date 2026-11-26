Компанія Bentley представила деталі оформлення передньої частини майбутньої моделі Torcal, яка анонсує четверту модельну лінійку бренду. Решітка автомобіля складається із 76 окремо виготовлених ромбоподібних елементів різного розміру, які збирають вручну. Про це повідомляє Motor1.

Підсвічування решітки

Металева рамка навколо решітки має понад 260 тисяч лазерних мікроотворів. Під її поверхнею розмістили 202 світлодіоди, які рівномірно розподіляють світло. Кожен ромбоподібний елемент захищено окремою прозорою накладкою з матеріалів і покриттів, які Bentley також застосовує у фарах.

Удень решітка має вигляд об'ємної металевої поверхні, а в темряві підсвічується, формуючи окремий світловий підпис передньої частини автомобіля. Коли освітлення вимкнене, рамка зберігає вигляд звичайної металевої решітки. Її протестували на стирання та удари гравію, а активна система керування конденсацією має підтримувати прозорість захисних накладок.

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Покупцям запропонують два варіанти решітки, зокрема пакет Bright Pack із ромбоподібними елементами та накладками з металевим оздобленням. Дизайн решітки натхненний моделлю Continental T, але отримав сучасне тривимірне виконання.

Фари Micro LED

Torcal також отримає нову оптику з проєкторами Micro LED. У кожній фарі встановлено чотири світлові модулі, зокрема два вертикальні Micro LED-проєктори на 16 тисяч пікселів кожен, а також модулі ближнього і дальнього світла.

Верхній проєктор освітлює сектор до 40 градусів по краях поля зору водія, що має покращувати видимість у поворотах. Нижній модуль формує вужчий 20-градусний промінь для точнішого спрямування світла. Bentley заявляє, що система може адаптувати розподіл світла, покращуючи видимість для водія та зменшуючи засліплення інших учасників руху.

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