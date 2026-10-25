Бензин у Пакистані подорожчав на 26% за майже чотири місяці — The Express Tribune

У Пакистані ціна бензину за майже чотири місяці фінансового року 2026–2027 зросла на 26,11% — із 299,50 до 377,71 рупії за літр станом на 24 жовтня. Вартість високошвидкісного дизеля за цей період підвищилася на 26,39% — з 311,47 до 393,66 рупії за літр, повідомляє The Express Tribune.

За наявними ціновими записами, бензин від 1 липня подорожчав на 78,21 рупії за літр, а високошвидкісний дизель — на 82,19 рупії. Збільшення вартості пального підвищує витрати пасажирських перевізників, вантажних операторів і постачальників сільськогосподарської продукції.

Дорожчають перевезення та продукти

Зростання вартості пального позначається на транспортних тарифах, бюджетах домогосподарств і ланцюгах постачання. За даними щотижневого індексу чутливих цін Пакистанського бюро статистики, індекс цін на 51 товар першої необхідності між 2 липня та 22 жовтня зріс приблизно на 5,81%.

У Карачі курятина протягом місяця подорожчала на суму до 200 рупій за кілограм і сягнула 700 рупій. Яловичину без кісток там продають по 1400–1500 рупій за кілограм, а ціна кулінарної олії сягнула 600 рупій за літр після місячного зростання на 40 рупій.

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Скраплений нафтовий газ за останній тиждень подорожчав на суму до 150 рупій за кілограм. Власники тандирів попередили, що можуть підвищити вартість роті на 5–10 рупій, якщо ціни на газ не знизяться.

Ціни на курятину перевищують офіційні

У Лахорі офіційно встановлена ціна м'яса бройлерної курки становить 577 рупій за кілограм, однак роздрібні продавці відпускають його по 600 рупій. Видання зазначає, що районна адміністрація не змогла припинити завищення цін.

У Равалпінді та Ісламабаді жива курка на відкритому ринку коштує 450 рупій за кілограм, куряче м'ясо — 700 рупій, а курятина без кісток — 1000 рупій. Десяток бройлерних яєць продають по 265 рупій, а місцевих яєць — по 600 рупій.

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