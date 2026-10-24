Берегова охорона Тайваню заявила про ймовірне судно морської міліції КНР — Taipei Times

Берегова охорона Тайваню заявила, що Китай поєднує використання суден морської міліції, кораблів берегової охорони та дослідницьких суден для розширення підготовки до операцій навколо острова і в західній частині Тихого океану. Про це Taipei Times повідомляє з посиланням на тайванське відомство.

Судно біля східного узбережжя

За даними Берегової охорони, 16 серпня рибальське судно Minfudingyu 07902, яке вважають імовірно пов’язаним із китайською морською міліцією, діяло разом із китайським кораблем берегової охорони та дослідницьким судном біля тихоокеанського узбережжя Тайваню. Воно наблизилося приблизно на 2,7 морської милі, або 5 км, до обмежених вод Тайваню, перебуваючи за їхніми межами.

Тайванська берегова охорона направила патрульне судно, щоб відігнати човен. Minfudingyu 07902 внесли до пріоритетного списку спостереження, оскільки, за оцінкою відомства, він має ознаки діяльності китайської морської міліції.

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Активність у водах трьох сторін

Відомство також заявило, що з червня Китай посилив активність у водах, де перетинаються виняткові економічні зони Тайваню, Японії та Філіппін. Це сталося після того, як Токіо і Маніла оголосили про переговори щодо делімітації морського кордону у своїх виняткових економічних зонах. Такі зони простягаються на 200 морських миль від узбережжя та дають прибережній державі права на використання, збереження і управління природними ресурсами.

Берегова охорона Тайваню назвала такі дії операціями сірої зони, у яких Китай використовує правоохоронне, наукове та цивільне прикриття, не переходячи до відкритого конфлікту. Тайванські посадовці вважають, що Пекін відпрацьовує можливу морську блокаду, залучаючи військові, воєнізовані й цивільні ресурси.

Китай раніше заявляв, що операції біля східного узбережжя Тайваню є законними, оскільки вважає ці води китайськими. Уряд Тайваню цю позицію відкидає. За даними тайванського відомства, китайська морська міліція з 1950-х років використовує рибальські судна з підготовленими екіпажами, яких підтримує держава.

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