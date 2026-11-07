Berkshire Hathaway викупила акцій на $9,6 млрд у третьому кварталі — CNBC

Конгломерат Berkshire Hathaway у третьому кварталі 2026 року викупив власні акції на $9,6 млрд — більш ніж удвічі більше, ніж у попередньому кварталі. За даними CNBC, у другому кварталі компанія спрямувала на зворотний викуп $4,5 млрд, а загальний обсяг таких операцій від початку року сягнув близько $14,4 млрд.

Зниження операційного прибутку

Операційний прибуток Berkshire Hathaway, сформований її компаніями, у липні—вересні становив $12,705 млрд. Це на 5,8% менше проти $13,485 млрд за аналогічний період минулого року.

Прибуток від страхового андеррайтингу впав на 43% — до $1,352 млрд. Інвестиційний дохід страхового бізнесу скоротився на 14%, до $2,734 млрд. Водночас залізничний, енергетичний та виробничий підрозділи Berkshire Hathaway наростили прибутки порівняно з минулим роком.

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Результати та грошові резерви

Загальний прибуток компанії, який враховує її великий портфель акцій, знизився на 28% — з $30,796 млрд до $22,112 млрд. Інвестиційні прибутки Berkshire Hathaway скоротилися майже вдвічі, до $9,407 млрд.

За останній місяць акції класу A Berkshire Hathaway зросли більш ніж на 12%, тоді як індекс S&P 500 за цей період знизився на 5,5%. Від початку року акції компанії додали 13%, а широкий ринковий індекс — 7,8%.

П’ятьма найбільшими пакетами акцій у портфелі Berkshire Hathaway у третьому кварталі залишалися Alphabet, American Express, Apple, Bank of America та Coca-Cola. Загальний обсяг грошових резервів зріс на 3% — до $377,435 млрд із $365,514 млрд у другому кварталі. Водночас сума коштів без урахування коштів залізничного й енергетичного бізнесів, а також зобов’язань за казначейськими векселями становила $352,3 млрд, що на 1,9% менше квартал до кварталу.

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