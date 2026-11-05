Берлін знову заперечив проти статусу асоційованого члена ЄС для Канади — Politico Europe

Після саміту в Монреалі, Канада, Берлін повторно виступив проти пропозиції президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн назвати Канаду асоційованим членом Європейського Союзу. Суперечка поглиблює розбіжності між урядом канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та Єврокомісією щодо майбутнього устрою ЄС, повідомляє Politico Europe.

За даними видання, Німеччина підтвердила заперечення на зустрічі послів країн ЄС у середу. Водночас співрозмовник, обізнаний із позицією фон дер Ляєн, заявив, що вона не має наміру відмовлятися від цього визначення.

Суперечка через формулювання

Напруження посилилося після саміту в Монреалі, де президентка Єврокомісії використала щодо Канади формулювання «асоційований член». Це сталося через кілька годин після того, як за ініціативи Німеччини відповідні слова вилучили зі спільної заяви, погодженої 27 столицями ЄС.

Раніше Мерц пропонував статус асоційованого члена для України як проміжний етап на шляху до повноправного вступу в Євросоюз. Цю ідею відкинули, зокрема в Києві. Німецькі посадовці вважають, що використання такого терміна щодо Канади заперечує ініціативу канцлера.

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Різне бачення статусу

За словами двох дипломатів ЄС, визначення асоційованого членства, яке фон дер Ляєн застосовує до Канади, не передбачає можливості надати такий статус Україні. Йдеться не про проміжний крок до вступу до ЄС, а про формат для країни, яка не може в майбутньому стати повноправним членом блоку. У виступі в Монреалі фон дер Ляєн визнала, що Канада не може бути повністю прийнята до Євросоюзу.

Головна речниця Єврокомісії Паула Пінью зазначила, що Брюссель зосереджений на розвитку домовленостей, досягнутих на саміті минулого тижня, а цілі Німеччини та Єврокомісії у відносинах із Канадою загалом збігаються. Німецький дипломат також заявив, що сторони прагнуть створити унікальне партнерство, якого ЄС не має з жодною іншою державою поза Союзом.

Politico Europe зазначає, що суперечка відображає ширші розбіжності між Берліном і Брюсселем. Німеччина заявляла, що не схвалить запропонований Єврокомісією наступний довгостроковий бюджет ЄС обсягом близько 2 трлн євро без скорочення витрат на сотні мільярдів. Також у Німеччині не підтримали пропозицію фон дер Ляєн щодо Європейської ради з питань безпеки, натомість уряд віддає перевагу окремому формату з Францією та Великою Британією для обговорення чутливих питань щодо України.

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