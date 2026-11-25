Колумбійський велогонщик Еган Берналь підписав новий контракт із британською командою Netcompany INEOS. Термін дії угоди команда не розкрила, повідомляє Channel NewsAsia.

Повернення до змагань

29-річний Берналь цього року взяв тривалу перерву у виступах, що спричинило припущення щодо його подальшого майбутнього у велоспорті. У заяві у вівторок він сказав, що після паузи для відновлення повертається з ясною головою та розраховує готуватися до наступного сезону разом із командою.

За словами велогонщика, Netcompany INEOS є його домом із 2018 року та підтримувала його як у найкращі, так і в найскладніші моменти кар'єри. Берналь також зазначив, що знає свої можливості й досі вірить, що має багато що дати команді.

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Титули й наслідки аварії

Берналь виграв Тур де Франс у 2019 році та Джиро д'Італія у 2021-му. У 2022 році він на швидкості приблизно 65 км/год зіткнувся з нерухомим автобусом, коли їхав на велосипеді для перегонів з роздільним стартом.

Велогонщик зламав хребець, праву стегнову кістку та правий надколінок, а також зазнав проколу легені. Берналь заявляв, що після аварії йому казали про 95-відсоткову ймовірність стати параплегіком.

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