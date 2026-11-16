Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує заявити, що країна втратила від Брекзиту більше, ніж здобула, і домагатиметься перезавантаження відносин із Європейським Союзом перед самітом у Брюсселі цього тижня, повідомляє Jerusalem Post.

Перегляд наслідків Брекзиту

У промові з питань зовнішньої політики в лондонському фінансовому районі Бернем має закликати до складної розмови про очевидні, на його думку, витрати виходу Великої Британії з ЄС. Він також прагне ширше переглянути угоду про Брекзит, укладену попереднім консервативним урядом, та обговорити її спадщину.

За оприлюдненими офісом Бернема уривками промови, він має порівняти ситуацію з казкою про нове вбрання імператора, коли ніхто не наважується сказати очевидне. Прем’єр також планує заявити, що отримана Британією модель Брекзиту не спрацювала.

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Очікування від саміту в Брюсселі

На саміті в п’ятницю Велика Британія та ЄС, як очікується, домовляться про скорочення прикордонних перевірок харчових і сільськогосподарських товарів. Сторони також можуть погодити механізми, які полегшать молодим людям можливість жити й працювати за кордоном.

Бернем має намір зберегти зобов’язання Лейбористської партії не повертати країну до митного союзу та єдиного ринку ЄС, а також не відновлювати свободу пересування. Ці обмеження, встановлені в передвиборчому маніфесті партії 2024 року за попередника Бернема Кіра Стармера, діятимуть до наступних виборів, запланованих на 2029 рік.

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