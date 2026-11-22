У Туреччині «Бешикташ» на виїзді обіграв «Коньяспор» з рахунком 4:2 у матчі 12-го туру турецької Суперліги. Після того як господарі зрівняли рахунок у другому таймі, гості забили два м’ячі наприкінці зустрічі, повідомляє Anadolu Agency.

Дубль Влаховича

«Бешикташ» відкрив рахунок на 10-й хвилині: Влахович скористався м’ячем після боротьби в штрафному майданчику, що виникла після передачі Вілфреда Ндіді. На 34-й хвилині Ндіді віддав закидання до штрафного майданчика, а Влахович обробив м’яч і вдруге вразив ворота господарів.

«Коньяспор» скоротив відставання на 42-й хвилині. Домпе отримав передачу Деніза Тюрюча та завдав точного удару з-за меж штрафного майданчика. У другому таймі господарі зрівняли рахунок: на 62-й хвилині Еніс Дестан головою замкнув подачу Тюрюча з правого флангу.

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Голи наприкінці матчу

Переможний м’яч «Бешикташ» забив на 79-й хвилині. Поку віддав передачу Троссару, який потужним ударом з-за меж штрафного майданчика зробив рахунок 3:2. На 85-й хвилині Мустафа Мохаммед перевірив воротаря гостей Нюбеля дальнім ударом, але зрівняти рахунок «Коньяспор» не зміг.

У третю компенсовану хвилину Мурільйо віддав пас із правого флангу, а Черні прийняв м’яч у штрафному майданчику та низом забив четвертий гол «Бешикташа».

В інших матчах ігрового дня «Ерзурумспор» поступився «Гезтепе» — 0:1, «Касимпаша» перемогла «Аланьяспор» — 2:1, а «Трабзонспор» здолав «Еюпспор» — 1:0.

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