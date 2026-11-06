Сінгапурська медтех-компанія BetaLife у липні відкрила дослідницько-виробничу лабораторію в Сямені, Китай, готуючись до перших клінічних випробувань на людях терапії на основі стовбурових клітин для пацієнтів із діабетом. Компанія проводить тести та набирає пацієнтів, повідомляє Channel NewsAsia.

BetaLife розробляє терапії зі стовбуровими клітинами, які можуть замінювати клітини, пошкоджені внаслідок діабету. Компанія співпрацює з Першою афілійованою лікарнею Сяменського університету.

Китайський ринок

За оцінками Міжнародної діабетичної федерації за 2024 рік, у Китаї живуть близько 148 млн дорослих із діабетом — приблизно чверть світової кількості дорослих пацієнтів із цим захворюванням. Співзасновниця та директорка BetaLife Novanne Seah назвала Китай важливою частиною азійської та глобальної стратегії розвитку компанії.

За її словами, країна поєднує потужності лікарень і виробництва з екосистемою клітинної терапії, що розвивається. У BetaLife оцінюють, що невелике перше дослідження клітинної терапії на людях у Китаї потенційно може коштувати на 20–50% менше, ніж аналогічна програма в Сінгапурі. Підготовка регуляторних процедур і майданчиків для випробувань також може бути коротшою на кілька тижнів або місяців — залежно від лікарні та дизайну дослідження.

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Розробка терапій у Китаї

Інший сінгапурський стартап Lion TCR, створений на базі Агентства науки, технологій і досліджень Сінгапуру, розробляє в Гуанчжоу клітинну терапію раку печінки, пов’язаного з гепатитом B. Метод передбачає перепрограмування імунних клітин організму, щоб вони розпізнавали та атакували пухлини.

Lion TCR створила виробничий об’єкт у Китайсько-сінгапурському місті знань Гуанчжоу та проводить у Китаї клінічні випробування разом із місцевими лікарнями. Генеральний директор компанії Peng Xiaoming заявив, що завдяки поєднанню досліджень, клінічної бази й виробництва строк розробки вдалося скоротити приблизно вдвічі.

Водночас сінгапурські біомедичні компанії мають враховувати складне регулювання китайського медичного ринку. У травні в країні набув чинності указ Державної ради №818, який визначає порядок упровадження нових біомедичних технологій у клінічну практику та передбачає альтернативний шлях для прийнятних видів лікування. Enterprise Singapore допомагає компаніям із Сінгапуру розуміти зміни правил і налагоджувати партнерства в Китаї.

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