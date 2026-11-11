Бетелл пропустить турне Англії Австралією через травму коліна — BBC Sport

Крикетист Джейкоб Бетелл через рецидив травми правого коліна пропустить турне збірної Англії з обмеженими оверами в Австралії. Його участь у тестовій серії проти Південної Африки, що розпочнеться 17 грудня, також викликає серйозні сумніви, повідомляє BBC Sport.

Рецидив травми

23-річний Бетелл не грав за Англію від липня, коли відчув дискомфорт у правому коліні під час матчу ODI проти Індії на стадіоні «Лордс» у Лондоні. У тій грі він набрав 91 ран. У вересні крикетист переніс операцію і вирушив до Австралії, розраховуючи повернутися до складу команди.

Бетелл не зіграв у контрольному матчі проти Західної Австралії минулими вихідними. Раніше цього тижня на тренуванні він зазнав погіршення стану, як це назвали в збірній Англії. Гравець пройшов сканування та повернеться додому для консультації з фахівцем.

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Зміни у складі

Для підстрахування Англія викликала універсала «Сассекса» Джеймса Коулза. До заявки на ODI також додали швидкого боулера Едді Джека, який ще не дебютував за національну збірну. Він замінить Джоша Тонга, якого раніше виключили зі складу через травму пальця ноги.

Перший із трьох матчів ODI Англії в Австралії відбудеться в Перті в п’ятницю, після чого команди проведуть ще п’ять ігор T20. Бетелла в понеділок включили до заявки на три тести в Південній Африці. Капітан тестової збірної Англії Джо Рут сказав BBC Sport, що ситуація засмучує Бетелла, який доклав багато зусиль для відновлення, і висловив сподівання, що травма не буде серйозною.

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