Безробіття у Швеції впало до 6,3 відсотка — The Local Sweden

У Швеції наприкінці жовтня було зареєстровано трохи менш як 339 тисяч безробітних, або 6,3% робочої сили. Це найнижчий рівень безробіття в країні з 2023 року. Роком раніше показник становив 6,8%, повідомляє The Local Sweden з посиланням на дані Шведської служби зайнятості.

Ринок праці реагує на економічне пожвавлення

Виконувач обов’язків керівника відділу прогнозування служби зайнятості Еміль Перссон пов’язав зниження безробіття зі зміцненням економіки. За його словами, компанії активніше наймають працівників, менше людей реєструються як безробітні, а більше — знаходять роботу.

Поліпшення зафіксували як серед чоловіків, так і серед жінок, а також серед уродженців Швеції та людей, які народилися за кордоном. Серед жителів, народжених за межами країни, рівень безробіття скоротився з 14,5% до 13%. Серед народжених у Швеції він знизився з 4,2% до 4,1%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Довготривале безробіття зростає

Водночас безробіття серед людей, які не мають роботи понад два роки, зростає. Перссон зазначив, що тим, хто давно перебуває поза ринком праці, складніше працевлаштуватися: їхній досвід і рекомендації втрачають актуальність. Серед цієї групи також значно частіше трапляються люди без повної середньої освіти.

Безробіття знизилося в усіх ленах Швеції порівняно з жовтнем попереднього року, однак регіональні відмінності залишаються значними. Найвищий рівень зафіксували в Сконе — 8,2%, а найнижчий у лені Норрботтен — 3,4%. Перссон порадив шукачам роботи враховувати ці відмінності та розглядати вакансії в регіонах із нижчим рівнем безробіття.

Читай нас у