У Великій Британії рівень безробіття у вересні знизився до 4,6% проти 4,7% у серпні. Економісти очікували, що показник залишиться на серпневому рівні. Про це з посиланням на дані Управління національної статистики повідомляє The Guardian.

Зарплати зростають повільніше

Темпи зростання заробітної плати без урахування премій за три місяці до кінця вересня становили 3,5%. У попередньому тримісячному періоді, що завершився у серпні, вони дорівнювали 3,7%.

Індекс споживчих цін у вересні також становив 3,5%. Видання зазначає, що інфляція може зрости до 3,7%, коли нові дані оприлюднять у середу. За такого сценарію реальне зростання зарплат середнього працівника може знизитися до нуля або стати від’ємним.

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Зайнятість молоді

Нові дані оприлюднили в день, коли уряд мав представити звіт колишнього міністра охорони здоров’я Алана Мілберна. У ньому розглядають способи повернути до роботи молодих людей, які не працюють, не навчаються та не проходять професійної підготовки.

Британський ринок праці останніми роками складно оцінювати, пише видання. Кількість вакансій суттєво скоротилася, що свідчить про стриманість роботодавців у найманні персоналу. Водночас зайнятість залишається відносно стійкою: рівень безробіття з липня до серпня зменшився з 4,9% до 4,7%.

Групи роботодавців пов’язують скорочення кількості оголошених вакансій зі зростанням витрат після підвищення внесків на національне страхування, мінімальної зарплати та змін у трудових правах працівників. Частина великих роботодавців, зокрема банки, також заявляла про намір скорочувати штат із використанням штучного інтелекту.

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