Безробіття в Естонії у третьому кварталі зросло до 7,9% — ERR News

В Естонії рівень безробіття у третьому кварталі зріс до 7,9%, тоді як зайнятість скоротилася. Найбільше зниження кількості працевлаштованих зафіксували серед молоді віком 15–24 роки та людей від 65 років, повідомляє ERR News з посиланням на дані Статистичного управління Естонії.

Рівень зайнятості становив 67,7%, а рівень участі населення в робочій силі — 73,5%. Усі три показники погіршилися порівняно з попереднім кварталом. У країні налічувалося 683 100 зайнятих — на 22 тисячі менше, ніж роком раніше, і на 8 500 менше, ніж у другому кварталі. Рівень зайнятості знизився на 2 відсоткові пункти у річному вимірі та на 0,9 відсоткового пункту за квартал.

Скорочення зайнятості

Провідна аналітикиня Статистичного управління Естонії Теа Вассільєва зазначила, що після зниження у другому кварталі рівень безробіття знову підвищився. Водночас кількість працевлаштованих скоротилася після незначного зростання в попередньому кварталі.

Зайнятість зменшилася у сільському, лісовому та рибному господарстві, а також у сфері послуг. У промисловості й будівництві вона залишалася відносно стабільною. У Таллінні, повіті Гар’ю та Центральній Естонії кількість зайнятих не змінилася істотно, натомість у Західній, Південній і Північно-Східній Естонії вона зменшилася.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Також зросла частка працевлаштованих, які працюють неповний день, але хотіли б мати більше робочих годин. За оцінкою Вассільєвої, це є ознакою того, що пропозиція робочої сили перевищує поточний попит.

Безробіття серед молоді

За даними обстеження робочої сили, у третьому кварталі безробітними були 58 700 людей — на 4 500 більше, ніж рік тому, та на 9 700 більше, ніж у попередньому кварталі. Цей показник відрізняється від зареєстрованого безробіття, яке обліковує Естонська каса страхування від безробіття, оскільки методики підрахунку різняться.

Рівень безробіття серед людей віком 15–24 роки сягнув 23,7%: він зріс на 1,3 відсоткового пункту за квартал і на 3,6 відсоткового пункту за рік. Частка молоді в робочій силі становила 44,5%, але її зростання відбулося переважно через збільшення кількості безробітних, а не через працевлаштування. Кількість зайнятих молодих людей становила 49 800 — на 5 400 менше, ніж роком раніше.

Читай нас у