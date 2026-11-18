У Туреччині рівень безробіття в третьому кварталі 2026 року зріс на 0,1 відсоткового пункта — до 8,1%. Кількість безробітних порівняно з попереднім кварталом збільшилася на 46 тисяч і сягнула 2,87 млн осіб, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на дані Обстеження робочої сили домогосподарств.

Зайнятість і робоча сила скоротилися

Кількість зайнятих за квартал зменшилася на 62 тисячі — до 32,434 млн осіб. Рівень зайнятості знизився на 0,3 відсоткового пункта, до 48,3%. Серед чоловіків цей показник становив 65,7%, серед жінок — 31,4%.

Чисельність робочої сили скоротилася на 17 тисяч, до 35,304 млн осіб, а рівень участі населення в робочій силі зменшився на 0,2 відсоткового пункта — до 52,6%. Для чоловіків він становив 70,5%, для жінок — 35,1%.

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Показники серед молоді та за галузями

Сезонно скоригований рівень безробіття серед людей віком від 15 до 24 років зріс на 0,1 відсоткового пункта — до 14,1%. Серед молодих чоловіків він становив 10,4%, а серед молодих жінок — 21,3%.

Зайнятість у сільському господарстві зменшилася на 58 тисяч осіб, у промисловості — на 133 тисячі. Водночас будівництво додало 9 тисяч робочих місць, а сфера послуг — 120 тисяч. На послуги припадало 60,3% усіх зайнятих, на промисловість — 19,3%, на сільське господарство — 13,6%, на будівництво — 6,8%.

Середня фактична тривалість робочого тижня не змінилася і становила 42,3 години. Показник недовикористання робочої сили, який охоплює безробітних, неповну зайнятість за часом і потенційну робочу силу, зріс на 1 відсотковий пункт — до 30,9%.

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