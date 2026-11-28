Італійський гонщик Aprilia Марко Беззеккі переміг у суботньому спринті MotoGP на Гран-прі Валенсії в Іспанії. Він очолив заїзд зі старту до фінішу, тоді як чинний чемпіон світу Марк Маркес залишився без очок після пожежі на його мотоциклі Ducati перед стартом та подвійного штрафу.

Пожежа перед стартом

Як повідомляє Channel NewsAsia, стартові вогні тривалий час не гасли, через що кілька гонщиків подали сигнал про необхідність скасувати старт. Маркесу довелося зістрибнути з мотоцикла, що димів, а потім відкотити його вперед і залишити на стартовій прямій, коли мотоцикл зайнявся.

Іспанець повернувся до боксів, щоб пересісти на запасний мотоцикл. Стюарди дозволили йому стартувати зі своєї позиції на решітці, але призначили подвійний штраф long-lap за те, що він залишив стартову решітку до початку заїзду. Це рішення спричинило свист і несхвальні вигуки від уболівальників на автодромі «Рікардо Тормо».

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Підсумки спринту

Через затримку дистанцію скоротили з 13 до 12 кіл. Після рестарту Беззеккі захопив лідерство в першому повороті. Його партнер по команді Хорхе Мартін, який стартував п’ятим, вийшов на другу позицію, а Маркес опустився на третю.

До четвертого кола Беззеккі відірвався від суперників більш ніж на дві секунди. Мартін і Маркес боролися за друге місце, однак перший штраф відкинув Маркеса на восьму позицію, а другий — на 14-ту. У підсумку він перетнув фінішну лінію 13-м. Очки у спринтах отримують лише дев’ять найкращих гонщиків.

Мартін посів друге місце, а Енеа Бастіаніні з KTM Tech3 став третім. Для команди KTM Tech3 це був лише другий подіум у спринтах цього сезону.

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