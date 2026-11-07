Беззеккі здобув поул у Катарі, двічі побивши рекорд кола — Channel NewsAsia

Італійський гонщик Aprilia Марко Беззеккі здобув поул-позицію на Гран-прі Катару MotoGP у Лусаїлі. У кваліфікації він двічі оновив рекорд кола та показав час 1 хвилина 50,028 секунди.

Передній ряд стартової решітки

Беззеккі випередив лідера чемпіонату MotoGP Марка Маркеса з Ducati на 0,266 секунди. Третім став переможець катарської гонки 2023 року Фабіо ді Джанантонио з VR46 Racing — він також стартуватиме з першого ряду.

Як повідомляє Channel NewsAsia, Беззеккі зазначив, що припустився помилки в останньому повороті, але залишився задоволений результатом кваліфікації. Він розраховував стартувати з першого ряду, а поул-позиція стала для нього ще кращим результатом.

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Позиції претендентів на титул

Напарник Беззеккі по Aprilia Хорхе Мартін, який посідає друге місце в чемпіонаті та поступається Маркесу 44 очками, став 11-м — більш ніж на секунду повільніше за партнера. Маркес може оформити чемпіонський титул у Катарі, якщо після недільної гонки матиме перевагу щонайменше у 30 очок над Мартіном і вісім — над Беззеккі.

Франческо Баньяя з Ducati показав п'ятий час, розташувавшись на старті між гонщиками Trackhouse Раулем Фернандесом та Ай Оґурою. Заводська команда Yamaha і її сателіт Prima Pramac пропустили Гран-прі, пославшись на корпоративні обмеження на поїздки в регіоні через війну проти Ірану. Через це на стартовій решітці залишилися 18 гонщиків.

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