Бідне дитинство не визначає погляди політиків в Ізраїлі — Jerusalem Post

Дослідження Єврейського університету в Єрусалимі показало, що виховання в бідній родині не обов’язково формує в ізраїльських політиків однакові погляди на нерівність та відповідальність держави. Робота ґрунтується на інтерв’ю з колишніми депутатами Кнесету, які працювали у парламенті в 1992–1999 роках.

Інтерв’ю з 15 колишніми депутатами

Як повідомляє Jerusalem Post, дослідження провела докторка Ширан Таєб Ельмакіас зі Школи соціальної роботи та соціального забезпечення імені Пола Баервальда. Статтю під назвою «Від присутності до значення: життєвий досвід і межі змістовного представництва» опублікували в журналі Representation.

Дослідниця опитала 15 колишніх депутатів: дев’ятьох представників мізрахі та шістьох ашкеназького походження. До вибірки увійшли політики з різних партій, які були як у коаліції, так і в опозиції.

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Особистий успіх замість системних бар’єрів

Колишні депутати мізрахі згадували дитинство у переповнених транзитних таборах 1950-х років, життя в наметах або простих помешканнях без водогону й електрики, а також труднощі їхніх сімей із забезпеченням їжею. Учасники ашкеназького походження здебільшого описували фінансово стабільніше дитинство, а пережиті окремими з них злидні пов’язували передусім із конкретними обставинами своїх родин.

Водночас співрозмовники, які змогли подолати бідність, часто наводили власний успіх як приклад того, чого інші можуть досягти завдяки наполегливості та праці. За висновком Таєб Ельмакіас, вони частіше трактували труднощі як виклик, який можна здолати особистими зусиллями, а не як доказ системних бар’єрів, що потребують державного втручання.

Обмеження дослідження

Авторка наголосила, що невелике якісне дослідження базувалося на ретроспективних спогадах, які можуть залежати від пам’яті та пізніших інтерпретацій. Воно також не перевіряло безпосередньо, чи відображалися погляди колишніх депутатів у конкретних законодавчих голосуваннях, і не охоплювало арабських депутатів із бідних родин.

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