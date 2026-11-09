Big Bang перервали концерт у Бангкоку через зливу — Korea Herald

Південнокорейський гурт Big Bang був змушений перервати концерт у Бангкоку, Таїланд, через сильну зливу. Виступ проходив на Національному стадіоні столиці Таїланду в межах світового туру «XX: Cosmos», повідомляє Korea Herald.

Злива повалила обладнання

Троє учасників гурту спершу продовжували виступати попри дощ, однак негода посилилася. За даними видання, через зливу впала частина концертного обладнання. Артисти звернулися до глядачів, заявивши, що продовження шоу за таких умов є небезпечним, і попросили вибачення.

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Повернення коштів за квитки

G-Dragon також звернувся до шанувальників у соціальних мережах. Він закликав їх насамперед подбати про власну безпеку та висловив сподівання на нову зустріч найближчим часом.

Кошти за квитки на перерваний концерт повернуть повністю. Наступний виступ у межах туру Big Bang запланували в Гонконзі у п’ятницю.

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