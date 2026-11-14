Бійчиня ММА Аманда Нуньєс повернеться в UFC для бою з Гаррісон — BBC Sport

Бразильська бійчиня змішаних єдиноборств Аманда Нуньєс повернеться до октагону після трирічної перерви, щоб зустрітися з американкою Кейлою Гаррісон на турнірі UFC 334 у Нью-Йорку, США. Поєдинок, який спершу планували провести в січні, відбудеться в суботу на арені Madison Square Garden, повідомляє BBC Sport.

Новий виклик після паузи

Нуньєс завершила кар'єру в UFC у 2023 році. Вона була чемпіонкою промоушену в легшій і напівлегкій вагових категоріях, стала першою жінкою, яка одночасно володіла поясами у двох дивізіонах, а також єдиною бійчинею незалежно від статі, що успішно захистила обидва титули.

За словами Нуньєс, повернутися її переконали поява нових суперниць у дивізіоні та виклик, який становить Гаррісон. Бразилійка також заявила, що прагне знову привернути увагу до жіночого ММА. Вона зазначила, що перерва була потрібною для її тіла, розуму й душі, але їй бракувало виступів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суперниця з олімпійським досвідом

36-річна Гаррісон — дворазова олімпійська чемпіонка з дзюдо. Після переходу в ММА вона двічі ставала чемпіонкою PFL у легкій вазі, а після приєднання до UFC у 2024 році здобула титул у легшій вазі у своєму третьому поєдинку в організації.

Гаррісон і 38-річна Нуньєс раніше були подругами та тренувалися разом у залі American Top Team, яку Нуньєс залишила у 2022 році. Їхній бій перенесли через операцію Гаррісон на шиї та хребті. Нуньєс має 23 перемоги у 28 поєдинках від дебюту у 2008 році, зокрема 13 нокаутом, а також 11 перемог у титульних боях UFC — це найкращий показник серед жінок разом із Валентиною Шевченко.

Нуньєс заявила, що має намір продовжувати виступи й після бою з Гаррісон, доки це дозволятиме її організм.

Читай нас у