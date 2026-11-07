Білавал Бхутто-Зардарі заклав фундамент лікарні на 600 ліжок у Пакистані — Dawn

Голова Партії пакистанського народу (PPP) Білавал Бхутто-Зардарі у п’ятницю заклав фундаментний камінь лікарні на 600 ліжок у Ларкані, Пакистан. Завершити будівництво планують у 2028 році. За планом, заклад надаватиме безоплатне лікування жителям Ларкани та сучасну медичну допомогу людям із недостатньо забезпечених районів.

У церемонії взяв участь головний міністр провінції Сінд Сайєд Мурад Алі Шах, повідомляє Dawn. Директор проєкту Ясір Бхатті провів для Бхутто-Зардарі та Шаха детальний брифінг щодо лікарні.

Нова лікарня для Ларкани

Бхутто-Зардарі заявив, що після обрання депутатом Національної асамблеї від Ларкани зустрічався з лікарями лікарні Чандка. За його словами, її збудували у 1970-х роках для тодішньої чисельності населення, але нині вона також обслуговує пацієнтів із прилеглих районів та інших міст.

Політик додав, що жителям Ларкани також пропонуватимуть лікування через SIUT. Напередодні він відвідав Університет Ларкани та зазначив, що уряд Сінду виділяє університетам 45 млрд рупій і працює над збільшенням цієї підтримки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Водопостачання та каналізація

Під час візиту Бхутто-Зардарі також провів у Бхутто-хаусі в Наудеро нараду щодо проєктів розвитку дивізіону Ларкана. Секретар департаменту громадського водопостачання Сохаїл Куреші повідомив, що техніко-економічне обґрунтування проєкту водопостачання, каналізації та зливової каналізації Ларкани завершене.

За словами Куреші, проєкт має забезпечити кожне домогосподарство міста чистою питною водою, а завершити його планують протягом двох років. Бхутто-Зардарі також заявив про початок робіт із відновлення та розширення системи водопостачання Ратодеро. Каналізаційну систему Ларкани планують оновити з розрахунком на наступні 25 років.

Куреші додав, що каналізаційний проєкт у Шахдадкоті виконано на 50%, а решту робіт планують завершити наступного року. Бхутто-Зардарі також відвідав родинний мавзолей у Гаргі-Худа-Бахші, де поклав квіти та прочитав фатіху на могилах членів своєї родини.

Читай нас у