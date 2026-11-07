Секретна служба США затримала у Вашингтоні, США, поблизу Білого дому громадянина Венесуели, якого підозрюють у погрозах убивством президентові США Дональду Трампу. Як повідомляє Anadolu Agency, затримання сталося ввечері у четвер.

Підозріла поведінка в автомобілі

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, співробітники Секретної служби підійшли до чоловіка після того, як помітили його підозрілу поведінку в припаркованому автомобілі у Вашингтоні.

Під час розмови з правоохоронцями він заявив, що голоси в його голові наказали йому приїхати до столиці США та вбити Трампа. Відомство назвало затриманого Ронні Йордриксом Гуаніпою Чріносом.

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Зброя у викраденому автомобілі

Автомобіль, у якому перебував підозрюваний, значився викраденим. Під час обшуку правоохоронці знайшли три одиниці вогнепальної зброї: гвинтівку типу AR-15, два пістолети та десятки набоїв.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США також заявили, що затриманий є нелегальним іммігрантом.

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