Біля Ексмута у Західній Австралії рятувальники звільнили молодого дюгоня, який заплутався в гумовому ремені приводу вентилятора автомобіля, та перенесли його через піщану мілину в глибші води затоки Ексмут. Тварину помітили в середу в припливному естуарії Вапет-Крік, приблизно за 1230 кілометрів на північ від Перта, повідомляє ABC News.

Операція тривала менш як добу

Довжина дюгоня становила близько двох метрів, однак він міг важити кілька сотень кілограмів. За словами виконувача обов'язків координатора морської програми Департаменту біорізноманіття, охорони природи та пам'яток Західної Австралії Сема Майлза, на повернення тварини у глибшу воду знадобилося менш як 24 години.

Після оцінки стану дюгоня рятувальники звернулися по консультацію до фахівців зоопарку Перта та фонду Sea World Foundation. Потім тварину зафіксували, звільнили від ременя, загорнули у вантажну сітку й перенесли з мілководдя через піщану косу. Команда назвала дюгоня Вапі — на честь струмка, де його знайшли.

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Популяція зазнає тиску

За даними Майлза, подібних випадків заплутування в автомобільному ремені рятувальники раніше не фіксували, тому не знають, де саме тварина натрапила на нього. Водночас дюгонь не мав ознак значного стресу.

Затока Ексмут має другу за чисельністю концентрацію дюгонів у Західній Австралії після затоки Шарк-Бей. Вид має статус вразливого у світі. Влітку 2025 року морська спека в затоці Ексмут знищила частину заростей морської трави, зокрема два види кормових рослин дюгонів. Минулого місяця авіаційні обстеження в затоці Карпентарія у Квінсленді також засвідчили скорочення тамтешньої популяції дюгонів на 50% за останні 20 років.

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