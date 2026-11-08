Біля Еквадору стався землетрус магнітудою 4,7 без попередження про цунамі — The Rio Times

У Тихому океані біля узбережжя Еквадору 7 листопада 2026 року стався землетрус магнітудою 4,7. Геологічна служба США не встановила для події позначки про цунамі, а повідомлень про попередження для Еквадору не було, повідомляє The Rio Times.

Епіцентр за 45 кілометрів від Салінаса

Поштовхи зафіксували о 17:17:38 за UTC, або о 12:17 за місцевим часом. За даними Геологічної служби США, епіцентр розташовувався приблизно за 45 кілометрів на північ-північний захід від прибережного міста Салінас, у точці з координатами 1,85 градуса південної широти та 81,14 градуса західної довготи.

Служба вказала глибину землетрусу на рівні 10 кілометрів. Водночас вона зазначила, що це стандартне значення, встановлене оператором, яке може бути переглянуте.

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Даних про наслідки не надходило

Станом на час публікації повідомлень про постраждалих або руйнування не надходило. The Rio Times також зазначає, що не побачило повідомлення еквадорського органу з управління ризиками про відчутність поштовхів.

Бюлетені щодо можливої загрози цунамі в Еквадорі видає Океанографічний і антарктичний інститут ВМС країни INOCAR. Еквадор розташований у Тихоокеанському вогняному кільці, де землетруси та вулканічна активність трапляються регулярно.

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