Озброєні особи піднялися на борт вантажного судна та взяли його під контроль за 64 морські милі на південний захід від єменського міста Бальхаф. Про це повідомив британський Центр морських торговельних операцій (UKMTO), передає Anadolu Agency.

Повідомлення капітана

У суботу UKMTO оприлюднив у соцмережі X повідомлення капітана вантажного судна. За його даними, озброєні неуповноважені особи піднялися на борт судна о 06:30 за Гринвічем у точці з координатами 12°55′ північної широти та 048°04′ східної довготи.

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У центрі заявили, що неуповноважені особи керують судном. Відповідні органи поінформували про інцидент.

Заклик до обережності

UKMTO закликав судна, що проходять через цей район, дотримуватися обережності та повідомляти про будь-яку підозрілу активність. У центрі зазначили, що органи влади розслідують обставини інциденту. Інших подробиць події одразу не повідомляли.

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