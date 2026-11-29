В Аденській затоці біля узбережжя Ємену озброєні люди ненадовго захопили вантажне судно, яким управляє компанія з ОАЕ. Згодом вони залишили корабель, усі члени екіпажу перебувають у безпеці, а судно продовжило шлях до наступного порту.

Захоплення поблизу Балхафа

Як повідомляє The National, британське Управління морських торговельних операцій (UKMTO) отримало повідомлення про висадку сторонніх осіб на борт приблизно о 10:30 за часом ОАЕ. Інцидент стався орієнтовно за 120 кілометрів на південний захід від єменського міста Балхаф.

Капітан повідомив UKMTO, що озброєні неуповноважені особи перебрали контроль над судном. У подальшому повідомленні агентство заявило, що ці люди залишили корабель, екіпаж у безпеці, а судно прямує до порту призначення.

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Відомості про судно та нападників

Посадовці напівавтономного сомалійського регіону Пунтленд ідентифікували судно як MV Marsa Virgo — вантажний корабель під прапором Панами, яким управляє Marsa Ocean Shipping, компанія з ОАЕ. Представник морської поліції Пунтленду повідомив Associated Press, що судно з контейнерами з нерозкритим вантажем захопили шестеро озброєних людей.

Троє посадовців служб безпеки Пунтленду окремо заявили AFP, що напад здійснили шестеро сомалійців, які прибули з Пунтленду до Ємену на рибальському човні. За їхньою версією, вони переховувалися серед сомалійців на півдні Ємену та отримали там зброю. Ці відомості незалежно не підтверджені. Посадовці також повідомили, що 19 членів екіпажу сховалися в захищеному приміщенні.

Центр морської безпеки ЄС в Індійському океані того ж дня окремо повідомив про шістьох озброєних піратів на борту торговельного судна приблизно за 220 кілометрів на північний захід від сомалійського міста Босасо. Чи стосувалося це повідомлення того самого корабля, одразу не було зрозуміло. Морська місія ЄС «Аталанта» заявила, що розслідує інцидент.

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