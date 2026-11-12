Підводні археологи, які досліджують уламки данського фрегата Havmanden біля Гетеборга у Швеції, знайшли задню частину чоловічого черевика високої якості та дві маніли — металеві кільця, якими розраховувалися в трансатлантичній работоргівлі. Корабель зазнав аварії 1683 року після заколоту на борту, повідомляє Live Science.

Заколот на шляху до Карибів

Фрегат прямував до острова Сент-Томас у Карибському морі, який нині входить до складу Американських Віргінських Островів. На борту були засуджені та підневільні слуги, призначені для роботи на острові в інтересах Данської Вест-Індської компанії.

Після висадки нових колоністів судно планували відправити до Західної Африки, щоб придбати поневолених африканців. Однак через нестачу їжі та води кілька членів екіпажу й засуджених захопили корабель неподалік Азорських островів та попрямували до Копенгагена.

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Заколотники застрелили капітана, а кількох офіцерів, серед яких був перший губернатор Данських Вест-Індій Йорґен Іверсен Дюппель, скинули за борт у протоці Ла-Манш. Після того як судно сіло на мілину, учасників заколоту судили в Копенгагені та засудили до страти.

Черевик і маніли

Дослідники припускають, що знайдений фрагмент взуття міг належати Дюппелю, оскільки його власником, імовірно, була людина з вищого суспільного стану. Директорка музеїв Рудерсдаля Віві Лена Андерсен зазначила, що не бачила серед знахідок із корабельних аварій взуття такої високої якості. На майстерність вказують крихітні рівномірні отвори вздовж краю підошви, для виконання яких у XVII столітті були потрібні спеціальні інструменти та навички.

На затонулому судні також знайшли дві маніли. Європейські торговці відливали такі кільця з міді, латуні або заліза та обмінювали їх на поневолених людей у Західній Африці, зокрема вздовж узбережжя сучасної Нігерії. За даними Національного музею Данії, маніли рідко знаходять у Скандинавії. Данія продовжувала участь у трансатлантичній работоргівлі понад століття після аварії Havmanden: король Данії та Норвегії Крістіан VII заборонив її 1792 року, а рабство в Данських Вест-Індіях існувало до 1848 року.

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