Біля Гватемали стався землетрус магнітудою 5,6 — RMF24

У вівторок біля узбережжя Гватемали стався землетрус магнітудою 5,6. Епіцентр розташовувався за 43 кілометри на південь від міста Пуерто-Сан-Хосе, а осередок залягав на глибині 35 кілометрів, повідомляє RMF24.

Поштовхи відчули у трьох країнах

Поштовхи виразно відчувалися у столиці Гватемали, де хиталися будівлі. Їх також відчули в сусідніх Сальвадорі та Нікарагуа.

За інформацією місцевої влади, станом на час повідомлення не було даних про постраждалих або серйозні руйнування. Інформації про евакуацію чи інші наслідки поштовхів у матеріалі не наведено.

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Повідомлення про виверження Фуего

RMF24 також зазначає, що сталося виверження вулкана Фуего. Подробиць про його наслідки видання не наводить.

Днем раніше землетрус магнітудою 5,8 стався на півночі Перу. Тоді також не надходило повідомлень про постраждалих. У жовтні в Панамі зафіксували сильний землетрус магнітудою 7,7.

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