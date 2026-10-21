Біля Яви загорівся пором, евакуювали 460 людей — Anadolu Agency
Біля індонезійського острова Ява на пасажирському поромі KMP Batumandi виникла пожежа. Під час багатогодинної рятувальної операції із судна евакуювали всіх 460 людей на борту: 420 пасажирів і 40 членів екіпажу.
Евакуація біля острова Мерак-Бесар
За повідомленням Anadolu Agency з посиланням на Jakarta Globe, яке цитує рятувальників, пором зайнявся поблизу острова Мерак-Бесар у провінції Бантен.
До евакуації людей і гасіння пожежі залучили 18 суден та допоміжних підрозділів. Серед них були рятувальні катери, буксири, патрульні й рибальські судна.
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Кілька мовників транслювали кадри з густим чорним димом над поромом і пасажирами, які намагалися дістатися безпечного місця.
Причину пожежі не встановили
Причину займання одразу не встановили. Порт Мерак є одним із головних поромних портів, що з'єднує острови Ява та Суматра через Зондську протоку, один із найбільш завантажених поромних маршрутів Індонезії.