Біля іспанського острова Ібіца затонув танкер Med Emre, що перевозив до 7 тисяч тонн дизельного пального. Під час аварії загинув один член екіпажу, ще кілька моряків зазнали переохолодження. Про це повідомляє Der Spiegel.

Рятувальна операція

Танкер під прапором Мальти прямував з Альхесіраса до Барселони. Судно завдовжки 120 метрів затонуло приблизно за 25 морських миль на північний схід від Ібіци. На борту перебували 17 членів екіпажу. Одного з них доправили до лікарні, де медики констатували смерть.

Шістьох моряків доправили до аеропорту Ібіци, а звідти — до двох лікарень із легкими травмами, насамперед переохолодженням. П'ятьох членів екіпажу перевезли до Валенсії. Ще п'ятеро перебували в доброму стані на борту рятувального судна.

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У районі аварії на той момент діяв жовтий рівень погодного попередження через шторм і високі хвилі. У рятувальній операції були задіяні три гелікоптери з Пальми, Валенсії та Таррагони, кілька рятувальних суден, а також інші кораблі, що перебували поблизу.

Перевірка ризику забруднення

Іспанська служба торговельного мореплавства активувала національний план реагування на забруднення моря другого рівня — другого за найвищістю. Спеціалізоване судно Clara Campoamor прямує до місця затоплення, щоб перевірити можливе забруднення акваторії. Ситуацію також контролюють із літака.

Іспанська влада поки з'ясовує, чи становить аварія загрозу для довкілля. Глибина Середземного моря в районі затоплення сягає кількох сотень метрів. Води на північний схід від Ібіци є середовищем існування морських черепах, дельфінів і балеарського буревісника — одного з найбільш загрожених видів морських птахів Європи.

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