Біля іспанського канарського острова Ель-Єрро щонайменше вісім людей загинули на човні з мігрантами. Приблизно за 72 кілометри на південь від острова берегова охорона врятувала близько 100 осіб, повідомляє Der Spiegel з посиланням на іспанську владу.

Шестеро врятованих у критичному стані

Шістьох уцілілих, які перебували у критичному стані, доправили гелікоптерами до лікарні. Човен відбуксирували до порту Ла-Естака на Ель-Єрро.

Тим часом у Ла-Рестінзі на берег висадилися 84 уцілілих з іншого човна. Тисячі людей щороку намагаються перетнути Атлантику до Канарських островів, часто вирушаючи в переповнених човнах. Восени кількість прибуттів зазвичай зростає через сприятливіші погодні умови на морі.

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Рекорд прибуттів на Канари

Місцева влада останнім часом зазнавала дедалі більшого навантаження. За її даними, 25 листопада Канарських островів за один день досягли близько 2100 людей — це рекордний показник. Більшість із них прибули на Ель-Єрро, де проживає приблизно 11 400 осіб.

Трагедія сталася напередодні парламентських виборів в Іспанії, де міграційна політика є однією з центральних тем кампанії. Прем'єр-міністр Педро Санчес виступає за більш відкриту міграційну політику та наголошує на економічних перевагах імміграції. Праві партії, які лідирують в опитуваннях, вимагають значно жорсткішого контролю кордонів.

Глава уряду Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив, що відчуває великий біль і безсилля, та закликав уряд Іспанії й Єврокомісію до дій. За його словами, гуманітарна надзвичайна ситуація починається не на Ель-Єрро, а на узбережжі Сенегалу та Гамбії.

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